Претендент на премію Пушкаша: в Марокко футболіст забив шалений гол рабоною

У матчі 12 туру чемпіонату Марокко, в якому Магріб Фес удома приймав Відад, було забито справжній шедевр.

Його автором став 28-річний захисник господарів Дріс Ель Джабалі. Він відзначився фантастичним голом на 81-й хвилині поєдинку.

Марокканець наважився на удар рабоною, перебуваючи перед лінією штрафного майданчика. Він ідеально влучив по м'ячу, відправивши його в дальній кут воріт.

Voilà pourquoi la Botola domine 💯 pic.twitter.com/xgXxvAoKtS — KoraMaroc (@AtKoraMaroc) April 12, 2026

Цей гол став не тільки ефектним, а й ефективним. Ель Джабалі приніс своїй команді перемогу з рахунком 1:0.

Відео з цим взяттям воріт дуже швидко стало вірусним у мережі. Користувачі вже активно йому пророкують щонайменше потрапляння до списку претендентів на перемогу у Премії Пушкаша, за найкращий гол 2026 року.

Зазначимо, що напередодні український воротар Дмитро Фастов записав у свій актив забитий м'яч. Він врятував свою команду від поразки в чемпіонаті Таджикинстану.