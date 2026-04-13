Претендент на премію Пушкаша: в Марокко футболіст забив шалений гол рабоною

Денис Іваненко — 13 квітня 2026, 11:00
У матчі 12 туру чемпіонату Марокко, в якому Магріб Фес удома приймав Відад, було забито справжній шедевр.

Його автором став 28-річний захисник господарів Дріс Ель Джабалі. Він відзначився фантастичним голом на 81-й хвилині поєдинку.

Марокканець наважився на удар рабоною, перебуваючи перед лінією штрафного майданчика. Він ідеально влучив по м'ячу, відправивши його в дальній кут воріт.

Цей гол став не тільки ефектним, а й ефективним. Ель Джабалі приніс своїй команді перемогу з рахунком 1:0.

Відео з цим взяттям воріт дуже швидко стало вірусним у мережі. Користувачі вже активно йому пророкують щонайменше потрапляння до списку претендентів на перемогу у Премії Пушкаша, за найкращий гол 2026 року.

Зазначимо, що напередодні український воротар Дмитро Фастов записав у свій актив забитий м'яч. Він врятував свою команду від поразки в чемпіонаті Таджикинстану.

