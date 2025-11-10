Забив через себе і приніс трофей: юний форвард став героєм "засніженого" фіналу Кубку Канади
Фінал Кубку Канади цього року став справжнім футбольним фільмом: зі снігопадом, драмою та героєм, який зробив неможливе.
У неймовірних погодних умовах Атлетіко Оттава здобув перемогу з рахунком 2:1 над Кевалрі, а головним творцем тріумфу став нападник Давід Родрігес.
На полі, де все вкривалося товстим шаром снігу, Родрігес забив вражаючий гол через себе, який не лише став окрасою фіналу, а й повернув команду в гру.
Після цього він забив ще й другий гол в ектра-таймі на 107-й хвилині, принісши Атлетіко довгоочікуваний трофей.
Для 23-річного американця мексиканського походження цей матч став особливим, адже він тільки цього року перебрався до Канади з Мексики й, за його словами, вперше в житті побачив стільки снігу. Але саме в таких умовах він створив справжню футбольну казку.
Раніше повідомлялося, що у чемпіонаті Гватемали футболіст намагався забрати у суперника м'яч, засунувши пальці йому в дупу.