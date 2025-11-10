Забив через себе і приніс трофей: юний форвард став героєм "засніженого" фіналу Кубку Канади

Фінал Кубку Канади цього року став справжнім футбольним фільмом: зі снігопадом, драмою та героєм, який зробив неможливе.

У неймовірних погодних умовах Атлетіко Оттава здобув перемогу з рахунком 2:1 над Кевалрі, а головним творцем тріумфу став нападник Давід Родрігес.

На полі, де все вкривалося товстим шаром снігу, Родрігес забив вражаючий гол через себе, який не лише став окрасою фіналу, а й повернув команду в гру.

May we never forget the #IcicleKick game ❄️ pic.twitter.com/1SsmVMihMx — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) November 10, 2025

Після цього він забив ще й другий гол в ектра-таймі на 107-й хвилині, принісши Атлетіко довгоочікуваний трофей.

Для 23-річного американця мексиканського походження цей матч став особливим, адже він тільки цього року перебрався до Канади з Мексики й, за його словами, вперше в житті побачив стільки снігу. Але саме в таких умовах він створив справжню футбольну казку.

