No Zubkov – no party? Дружина хавбека Шахтаря рекламує у соцмережах іграшки для дорослих

Ганна Зубкова, дружина вінгера Шахтаря Олександра Зубкова, вийшла на новий рівень реклами та піару.

Нещодавно українка брала участь у зйомках для відомого бренду одягу, а зараз жінка "рекомендує" своїм підписникам у соціальних мережах придбати іграшку для дорослих. Мова йде про вібратор.

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"Подарунок для ваших подруг", – підписала пост Ганна та зробила фото самого пристрою, при цьому навіть залишивши посилання на магазин.

Невідомо, чи відбулося примирення між Олександром та його коханою після відомого скандалу про зраду футболіста, за якою спостерігав весь інтернет завдяки дружині Зубкова.

Нагадаємо, у середу, 6 листопада, 28-річний вінгер Шахтаря став одним із героїв зустрічі проти Янг Бойз. Вінгер відзначився забитим голом.