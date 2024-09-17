Жінка гравця Шахтаря та збірної України знялася у рекламі відомого бренду одягу
Дружина вінгера Шахтаря Олександра Зубкова стала амбасадором бренду Guess.
Анна взяла участь у новому фотосеті для відомої фірми одягу. Про це жінка повідомила у соцмережах.
"Моє життя розділилося на "до" та "після", оскільки я мала нагоду взяти участь у кампанії Guess.
Саме з того моменту мені розкрилися такі: жіночність, впевненість в собі, шалений потік внутрішньої енергії та привабливість.
Дякую, Пол Марчіано, від щирого серця і глибин душі, за те, що створив себе нового і виховав справжню жінку. Ніколи не забуду твій внесок у мій особистісний розвиток".
Нагадаємо, не так давно Олександр Зубков попався на своїй зраді, коли його дружина була за кордоном.
Гравець користувався послугами дівчат за викликом, а також спілкувався в соцмережах з іншими жінками.
Цього сезону на рахунку 28-річного українця два голи та один асист у двох матчах УПЛ.