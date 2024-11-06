Шахтар – Янг Бойз: відео голів матчу

У середу, 6 жовтня, український Шахтар проведе четвертий матч у Лізі чемпіонів сезону-2024/25. Суперником "гірників" у четвертому турі етапу ліги буде швейцарський Янг Бойз.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені, який вміщує у себе 62 тисячі фанатів.

Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

Нагадаємо, в наступних турах основного етапу Ліги чемпіонів Шахтар зустрінеться із ПСВ, Баварією, Брестом та Боруссією Дортмунд.