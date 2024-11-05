Фото на межі фолу: дружина футболіста збірної України засвітила у соцмережах голі груди
Дружина вінгера Шахтаря Олександра Зубкова шокувала соціальні мережі, опублікувавши оголені фото.
Ганна зробила два дописи в Інстаграмі, на яких в неї видні груді. Схоже, що фото так сподобались жінці, що вона вирішила їх виставити, проте трохи прикривши пікантні місця.
Кохана футболіста замазала світлини маркером та смайликом зайчика.
Нагадаємо, влітку дружина хавбека донецького Шахтаря повідомила про зраду чоловіка й висловила намір розірвати офіційні стосунки.
Офіційно пара не розривала стосунків, проте і нинішній статус відносин залишається невідомим.