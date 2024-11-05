Фото на межі фолу: дружина футболіста збірної України засвітила у соцмережах голі груди

Дружина вінгера Шахтаря Олександра Зубкова шокувала соціальні мережі, опублікувавши оголені фото.

Ганна зробила два дописи в Інстаграмі, на яких в неї видні груді. Схоже, що фото так сподобались жінці, що вона вирішила їх виставити, проте трохи прикривши пікантні місця.

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Кохана футболіста замазала світлини маркером та смайликом зайчика.

Нагадаємо, влітку дружина хавбека донецького Шахтаря повідомила про зраду чоловіка й висловила намір розірвати офіційні стосунки.

Офіційно пара не розривала стосунків, проте і нинішній статус відносин залишається невідомим.