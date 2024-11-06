Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Дубль Металіста 1925 переміг Тростянець в 11 турі Другої ліги

Микола Дендак — 6 листопада 2024, 22:39
Дубль Металіста 1925 переміг Тростянець в 11 турі Другої ліги

Друга команда харківського Металіста 1925 здобула перемогу над Тростянцем у виїзному матчі 11 туру Другої ліги України.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Перемогу харків'янам принесли голи Андрія Короля та Ярослава Карпізіна. Господарі відповіли лише ударом Владислава Шаповала на останніх хвилинах зустрічі.

Чемпіонат України – Друга ліга
11 тур, 6 листопада

Тростянець – Металіст 1925-2 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 15 Король, 0:2 – 79 Карпізін, 1:2 – 89 Шаповал

Після 12 матчів Тростянець посідає 6 місце в турнірній таблиці групи В. Своєю чергою Металіст 1925-2 знаходиться на останній сходинці, здобувши лише другу перемогу в сезоні.

Напередодні повідомлялося, що УЄФА виділила кошти Тростянцю в межах програми солідарності, яка сприяє розвитку дитячо-юнацького футболу.

Чемпіонат України, Друга ліга ФК Тростянець Металіст 1925-2

Металіст 1925-2

Чайка здолала дубль Металіста 1925 у 12 турі Другої ліги
Рух 2 розгромив Ужгород, Куликів здолав Полісся 2 у 10 турі Другої ліги
Дубль Колоса переграв другу команду Металіста 1925 у 8 турі Другої ліги
Пробій — Рух-2, Гірник-Спорт — Локомотив, Чайка — Нива Вінниця: трансляції матчів Другої ліги
Дубль Металіст 1925 переміг Ворсклу-2 у 4 турі Другої ліги

Останні новини