Дубль Металіста 1925 переміг Тростянець в 11 турі Другої ліги

Друга команда харківського Металіста 1925 здобула перемогу над Тростянцем у виїзному матчі 11 туру Другої ліги України.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Перемогу харків'янам принесли голи Андрія Короля та Ярослава Карпізіна. Господарі відповіли лише ударом Владислава Шаповала на останніх хвилинах зустрічі.

Чемпіонат України – Друга ліга

11 тур, 6 листопада

Тростянець – Металіст 1925-2 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 15 Король, 0:2 – 79 Карпізін, 1:2 – 89 Шаповал

Після 12 матчів Тростянець посідає 6 місце в турнірній таблиці групи В. Своєю чергою Металіст 1925-2 знаходиться на останній сходинці, здобувши лише другу перемогу в сезоні.

Напередодні повідомлялося, що УЄФА виділила кошти Тростянцю в межах програми солідарності, яка сприяє розвитку дитячо-юнацького футболу.