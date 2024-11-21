Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренер дубля Металіста 1925 пояснив, чому не грає Гармаш

Олексій Мурзак — 21 листопада 2024, 19:27
Тренер дубля Металіста 1925 пояснив, чому не грає Гармаш
Денис Гармаш
ФК Металіст 1925

Тренер Металіста 1925-2 Сергій Карпенко пояснив, що колишній півзахисник збірної України Денис Гармаш не грає за дубль харківського клубу через ставку керівництва на молодих футболістів.

Про це він сказав у інтерв'ю Українському футболу.

"Ми робимо ставку на молодих футболістів, а ці гравці вже досягли багато чого в українському футболі. Будуть тільки молоді футболісти. Якщо з першої команди скажуть, що хтось повинен за нас зіграти, то вони, звичайно, зіграють за Металіст 1925-2", – сказав Карпенко.

Денис Гармаш перейшов в Металіст 1925 із хорватського Осієка взимку в статусі вільного агента. Всього за харківський колектив він встиг зіграти 15 матчів.

Денис Гармаш Металіст 1925 Металіст 1925-2

Металіст 1925-2

Дубль Металіста 1925 переміг Тростянець в 11 турі Другої ліги
Чайка здолала дубль Металіста 1925 у 12 турі Другої ліги
Рух 2 розгромив Ужгород, Куликів здолав Полісся 2 у 10 турі Другої ліги
Дубль Колоса переграв другу команду Металіста 1925 у 8 турі Другої ліги
Пробій — Рух-2, Гірник-Спорт — Локомотив, Чайка — Нива Вінниця: трансляції матчів Другої ліги

Останні новини