Тренер дубля Металіста 1925 пояснив, чому не грає Гармаш

Тренер Металіста 1925-2 Сергій Карпенко пояснив, що колишній півзахисник збірної України Денис Гармаш не грає за дубль харківського клубу через ставку керівництва на молодих футболістів.

Про це він сказав у інтерв'ю Українському футболу.

"Ми робимо ставку на молодих футболістів, а ці гравці вже досягли багато чого в українському футболі. Будуть тільки молоді футболісти. Якщо з першої команди скажуть, що хтось повинен за нас зіграти, то вони, звичайно, зіграють за Металіст 1925-2", – сказав Карпенко.

Денис Гармаш перейшов в Металіст 1925 із хорватського Осієка взимку в статусі вільного агента. Всього за харківський колектив він встиг зіграти 15 матчів.