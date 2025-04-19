Чернігів переграв Ниву, Рух-2 переміг Реверу в 14 турі Другої ліги

У суботу, 19 квітня, сімома матчами продовжився 14-й тур Другої ліги України з футболу.

У перших зустрічах ігрового дня Скала 1911 перемогла Полісся-2, Чернігів переграв вінницьку Ниву, а Ревера поступилася Руху-2.

Чемпіонат України – Друга ліга

14-й тур, 19 квітня

Група А

Скала 1911 – Полісся-2 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 78 Кравченко

Ревера – Рух-2 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 17 Себро, 0:2 – 76 Бойко (пен)

Група В

Чернігів – Нива Вінниця 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 18 Картушов, 2:0 – 19 Мельник (аг)

Вчора, 18 квітня, 14-й тур стартував трьома поєдинками.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, також відбулися матчі у Першій лізі України.