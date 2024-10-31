УЄФА виділила кошти на підтримку клубу Другої ліги

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виділила 464 тисяч гривень ФК Тростянець в рамках програми солідарності, яка сприяє розвитку дитячо-юнацького футболу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Академія клубу налічує 85 гравців, один з яких залучений до основної команди. Поділ відбувається за віковими групами: 2009-2011, 2012-2013, 2014-2015 та 2016-2017.

"Академія активно запрошує нових вихованців, надаючи можливість молодим футболістам розвивати свої навички та готуватися до змагань на обласному, регіональному та всеукраїнському рівнях. Основною метою є організація якомога більшої кількості заходів на домашньому стадіоні в Тростянці. Це сприятиме розвитку футболу в регіоні та створить платформу для молодих талантів проявити себе у змаганнях різного рівня. Академія прагне забезпечити високий рівень підготовки та підтримки для всіх своїх вихованців", – йдеться в повідомленні.

Наразі Тростянець з 11 очками посідає 7 місце у групі B Другої ліги.

Напередодні повідомлялося, що УЄФА планує інвестувати 1 млрд євро у розвиток жіночого футболу.