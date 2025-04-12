Пробій здолав Куликів, Гірник-Спорт переміг Чайку в Другій лізі України

Сьогодні, 12 квітня, відбулися матчі 13 туру Другої ліги України сезону-2024/25.

В першому поєдинку ігрового дня Гірник-Спорт мінімально переміг Чайку. При чому Чайка навіть вигравала протягом 61 хвилини, але на останніх хвилинах другого тайму Гірник вирвав перемогу.

Також Пробій Городенка впевнено розібрався з Куликів-Білкою. Куликів відзначився ще на першій хвилині зустрічі, але доволі швидко втратив свою перевагу.

Окрім цього Ужгород у більшості здолав Реверу 1908, а друга команда Колоса поступилася вінницькій Ниві. Обидві зустрічі завершились з рахунком 2:0.

Чемпіонат України з футболу – Друга ліга

13 тур, 12 квітня

Гірник-Спорт – Чайка 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Савчук, 9, 1:1 – Студенко, 70, 2:1 – Дмитрієв, 82

Куликів-Білка – Пробій Городенка 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 – Кос, 1, 1:1 – Харук, 26, 1:2 – Радульський, 30, 1:3 – Сікач, 55

Ужгород – Ревера 1908 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Коваленко, 66, 2:0 – Мориляк, 90+7

Вилучення: Буртник, 88 (Ревера 1908, пряма червона)

Нива Вінниця – Колос-2 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Чигур, 7, 2:0 – Мельник (пен.), 61

Зазначимо, що напередодні Полісся-2 розгромило Вільхівці, а Чернігів у меншості переграв Локомотив.

Наразі лідером Другої ліги України у групі A є Пробій, в активі якого 29 очок. Клуб випереджає Рух-2 на 3 бали. У групі B перше місце посідає Колос-2, у якого також 29 пунктів.