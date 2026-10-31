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Самбір-Нива-2 з хеттриком Дудіка перемогла Скалу 1911 у 13 турі Другої ліги

Олег Дідух — 31 жовтня 2026, 15:48
Самбір-Нива-2 з хеттриком Дудіка перемогла Скалу 1911 у 13 турі Другої ліги

У суботу, 31 жовтня, відбувся один матч у рамках 13 туру Першої ліги в групі А. Самбір-Нива-2 на виїзді в результативному матчі з 7 голами перемогла Скалу 1911. Хеттриком у складі гостей відзначився Антон Дудік.

Чемпіонат України – Друга ліга, група А
13 тур, 31 жовтня

Скала 1911 – Самбір-Нива-2 – 2:5 (2:3)

Голи: 1:0 – 6 Вороб'як, 1:1 – 12 Дудік, 1:2 – 25 Дудік, 2:2 – 36 Лехів, 2:3 – 37 Романюк, 2:4 – 47 Дем'янчук, 2:5 – 71 Дудік (з пенальті)

Напередодні відбулися три матчі 13 туру Другої ліги в групі Б. Перемоги здобули Металург Запоріжжя, Пенуел і Карбон. Завершиться 13 тур Другої ліги в неділю, 1 листопада.

Чемпіонат України, Друга ліга

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