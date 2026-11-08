Вільхівці розтрощили Діназ, результативна нічия Руха та Скали 1911 у 14 турі Другої ліги

У неділю, 8 листопада, низкою матчів продовжився 14 тур чемпіонату України у Другій лізі.

Вільхівці впевнено здолали Діназ (4:1) завдяки потужній кінцівці матчу, а вінницька Нива несподівано зазнала розгрому від Самбір-Ниви-2 (0:3) і втратила шанс очолити групу А.

Протистояння між Рухом та Скалою 1911 у Винниках завершилося результативною нічиєю 3:3, де господарі не втримали переможний рахунок. Перерваний повітряними тривогами матч між Авангардом та Карбоном також не виявив сильнішого.

Чемпіонат України - Друга ліга

14 тур, 8 листопада

Група А

СК Вільхівці (Вільхівці) – Діназ (Вишгород) 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 30 Гуменяк (пен), 1:1 – 64 Савін, 2:1 – 75 Боцьків, 3:1 – 81 Кобак, 4:1 – 90+1 Богомаз

Самбір-Нива-2 (Самбір) – Нива (Вінниця) 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 19 Дудік (пен), 2:0 – 67 Угринюк, 3:0 – 70 Дудік

Рух (Винники) – Скала 1911 (Стрий) 3:3 (2:1)

Голи: 1:0 – 9 Баршак (пен), 1:1 – 10 Вільховий, 2:1 – 13 Кирикович, 2:2 – 62 Голосенко, 3:2 – 65 Дяк, 3:3 – 78 Пригода (пен)

Група Б

Авангард (Лозова) – Карбон (Черкаси) 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 29 Череватенко, 1:1 – 74 Чорний

Нагадаємо, напередодні Тростянець розгромив запорізький Металург у перенесеному матчі 6 туру Другої ліги.