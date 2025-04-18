Важко це пояснити, – Фонсека висловився про драматичну поразку Ліона від МЮ

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека висловився про виліт команди з розіграшу Ліги Європи від Манчестер Юнайтед, який забив два вирішальні голи в останні чотири хвилини гри.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Важко пояснити те, що відбулось. Все складалось на нашу користь, ми були попереду, хоч і грали вдесятьох. Втім, ми надто бурхливо святкували рахунок 4:2, а матч ще не було завершено.

Варто було думати про гру, а не про перемогу. Після реалізованого пенальті гравці МЮ чинили досить потужний тиск, ми не витримали цього", – розповів Фонсека.

Зазначимо, що у півфіналі Манчестер Юнайтед зіграє проти Атлетико Більбао.

Матчі 1/2 фіналу Ліги Європи заплановані на 1 та 8 травня відповідно. Фінал має відбутися 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес", що є домашньою ареною Атлетика.

Відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед – Ліон доступний на сайті "Чемпіон".