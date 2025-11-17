ДР Конго по пенальті обіграло Нігерію та сенсаційно вийшло у плейоф кваліфікації ЧС-2026

ДР Конго у серії пенальті обіграло Нігерію в фінальному матчі африканської кваліфікації до березневого міжконфедераційного плейоф за вихід на чемпіонат світу-2026.

Основний час завершився з рахунком 1:1 після голів Ньєка та Елії, після чого команди дотягнули до післяматчевих пенальті, де точнішими виявились конголезці.

Після 12 пробитих 11-метрових ДР Конго перемогло з рахунком 4:3. Ця перемогла відправила команду до березневого турніру в якому зіграють два представники КОНКАКАФ (Північна та Центральна Америка), та по одному від Азії, Африки, Південної Америки та Океанії.

🇨🇩 And this is the moment when DR Congo took a huge step towards the 2026 World Cup



🎉 Now it's party time!

Наразі визначено 3 учасники турніру – ДР Конго (Африка), Болівія (Південна Америка), Нова Каледонія (Океанія).

Ірак та ОАЕ проведуть матч за потрапляння в міжконфедераційний плейоф вже завтра, 18 листопада. Перша гра завершилася внічию 1:1.

У кваліфікації КОНКАКАФ наразі фаворитами на участь у мінітурнірі є Ямайка та Панама, однак ситуація може змінитися після останнього туру, який запланований на завтра, 18 листопада.

Напередодні збірна України обіграла Ісландію та вийшла у європейський плейоф відбіркового етапу ЧС-2026.