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Довбик повернувся у стартовий склад Роми і спробує допомогти тренеру зберегти роботу

Ігор Чернявський — 6 жовтня, 18:23
Довбик повернувся у стартовий склад Роми і спробує допомогти тренеру зберегти роботу
Getty Images

Артем Довбик зіграє з перших хвилин у виїзному матчі 7 турі Серії А проти Монци.

Нагадаємо, в попередньому матчі українець залишився на лаві запасних – у 2 турі Ліги Європи римляни мінімально поступилися шведському Ельфсборгу.

Матч проти Монци може стати вирішальним для головного тренера Роми Івана Юрича. Напередодні повідомлялося, що керівництво розчароване результатами команди на чолі з хорватом. Замість нього можуть повернути Даніеле Де Россі, якого звільнили три тижні тому.

Монца Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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