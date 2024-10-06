Довбик повернувся у стартовий склад Роми і спробує допомогти тренеру зберегти роботу
Getty Images
Артем Довбик зіграє з перших хвилин у виїзному матчі 7 турі Серії А проти Монци.
Нагадаємо, в попередньому матчі українець залишився на лаві запасних – у 2 турі Ліги Європи римляни мінімально поступилися шведському Ельфсборгу.
Матч проти Монци може стати вирішальним для головного тренера Роми Івана Юрича. Напередодні повідомлялося, що керівництво розчароване результатами команди на чолі з хорватом. Замість нього можуть повернути Даніеле Де Россі, якого звільнили три тижні тому.