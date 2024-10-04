Рома з Довбиком сенсаційно поступилась Ельфсборгу: огляд матчу Ліги Європи

Італійська Рома на виїзді поступилась шведському Ельфсборгу у раунді основного етапу Ліги Європи сезону-2024/25.

Огляд матчу

Український нападник "вовків" Артем Довбик розпочав матч на лаві запасних та вийшов на 65-й хвилині за рахунку 0:1.

За 25 хвилин він зробив 9 дотиків до м’яча, віддав 2 точні передачі з 4 (50%), створив гольовий момент, виграв 1 повітряну дуель та 6 разів втратив м’яч.

Ліга Європи – основний раунд

2 тур, 3 жовтня

Ельфсборг – Рома 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Байду (44, пен)

Наступний матч у Лізі Європи Рома зіграє 24 жовтня проти київського Динамо, зустріч відбудеться на "Стадіо Олімпіко".