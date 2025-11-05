Українська правда
Володимир Варуха — 5 листопада 2025, 10:32
Мілан і Рома відновили переговори трансферу Довбика
Італійські гранди Мілан і Рома знову вийшли на контакт щодо потенційного обміну нападників Артема Довбика та Сантьяго Хіменеса.

Про це повідомляє Transfer Watcher.

Клуби перебувають у постійному діалозі та розглядають можливість оформити угоду вже під час зимового трансферного вікна.

Влітку сторони були близькі до досягнення домовленості, однак трансфер зірвався через суперечності стосовно опцій викупу.

За інформацією джерела, новий формат потенційної угоди передбачає оренду з правом викупу: 35 мільйонів євро за Хіменеса та 25 мільйонів євро за Довбика.

Раніше повідомлялось, що екстренер Артема Довбика може очолити Дженоа.

