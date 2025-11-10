Визначилися терміни відновлення Довбика після травми

Нападник Роми та збірної України Артем Довбик пропустить щонайменше місяць через травму, отриману в матчі Серії А проти Удінезе.

Про це повідомляє Філіппо Біафора.

У неділю, 9 листопада, Рома в 11 турі Серії А вдома обіграла Удінезе з рахунком 2:0. Довбик вийшов у основі команди Джан П'єро Гасперіні, проте наприкінці першого тайму покинув поле через травму.

10 листопада в ранці він пройшов медобстеження, за підсумками якого лікарі визначили характер і ступінь важкості його травми. Йдеться про розтягнення сухожилля прямого м'яза стегна. Орієнтовані терміни відновлення – 4-6 тижнів.

Таким чином, Довбик повернеться в гру лише в грудні. Нападник не допоможе збірній України у листопадових матчах відбору до ЧС-2026, замість нього викликали Назара Волошина.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 2 голи та 2 асисти в 14 матчах за Рому в усіх турнірах. Раніше команда Гасперіні втратила через травми ще двох форвардів – Пауло Дибалу та Евана Фергюсона.