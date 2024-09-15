Довбик у старті Роми на матч Серії А проти Дженоа, Малиновський – в запасі

Український нападник італійської Роми Артем Довбик розпочне матч 4 туру Серії А сезону-2024/25 у стартовому складі, а Руслан Малиновський – в запасі.

Про це повідомляють пресслужби клубів.

Поєдинок розпочнеться о 13:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Setanta.

Зазначимо, що вихід Артема Довбика на поле був головною інтригою. Як раніше стало відомо, він травмувався у матчі 3 туру Серії А проти Ювентуса, через що пропустив вересневі поєдинки збірної України в Лізі націй.

Втім, головний тренер "вовків" Даніеле де Россі повідомив, що українець готовий зіграти проти Дженоа.

Нагадаємо, напередодні Мілан розгромив Венецію (4:0), Емполі розписав безгольову нічию з Ювентусом, а Комо та Болонья обмінялися м'ячами, але сильнішого не визначили (2:2).