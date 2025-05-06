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Час покаже. Довбик прокоментував інтерес інших клубів до себе

Олег Дідух — 6 травня 2025, 16:31
Час покаже. Довбик прокоментував інтерес інших клубів до себе
Артем Довбик
Getty Images

Нападник Роми та збірної України Артем Довбик спростував чутки про те, що веде переговори щодо можливого літнього трансферу в інший клуб.

Форварда цитує Legioners UA.

"Інформація про мій можливий перехід до Жирони, Реал Сосьєдада чи Бешикташа – неправдива. Наразі я зосереджений виключно на завершенні поточного сезону. А далі – час покаже", – заявив українець.

Раніше спортивний директор Роми Флоран Гізольфі заявив, що клуб будуватиме своє майбутнє разом із Довбиком. Артем став гравцем "Вовків" влітку минулого року, перейшовши із Жирони за 30,5 мільйона євро.

Сумарно у поточному сезоні 27-річний нападник збірної України провів 44 матчі за Рому в усіх турнірах, у яких відзначився 17 голами та 4 асистами.

Рома Артем Довбик

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