Спортивний директор Роми: Ми хочемо будувати майбутнє разом із Довбиком
Артем Довбик
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Спортивний директор Роми Флоран Гізольфі висловився про нападника збірної України Артема Довбика, запевнивши, що клуб будуватиме майбутнє разом із ним.
Про це він сказав у коментарі TUTTOmercatoWEB.
"Ми з тренером ніколи не приховували, що очікуємо від нього та інших більшого, ми віримо в нього. Задоволені його роботою, відданістю, але слова – це добре, а дії – краще. Ми хочемо будувати майбутнє разом із ним", – сказав Гізольфі.
Нагадаємо, Артем Довбик отримав одну з найкращих оцінок у складі "вовків" за переможний матч проти Фіорентини в межах 35-го туру італійської Серії А. Українець відзначився переможним голом.
На його рахунку вже 12 голів у поточному сезоні Серії А. За цим показником його перевершують лише 4 футболісти.