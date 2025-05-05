Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Спортивний директор Роми: Ми хочемо будувати майбутнє разом із Довбиком

Олексій Мурзак — 5 травня 2025, 15:45
Спортивний директор Роми: Ми хочемо будувати майбутнє разом із Довбиком
Артем Довбик
Getty Images

Спортивний директор Роми Флоран Гізольфі висловився про нападника збірної України Артема Довбика, запевнивши, що клуб будуватиме майбутнє разом із ним.

Про це він сказав у коментарі TUTTOmercatoWEB.

"Ми з тренером ніколи не приховували, що очікуємо від нього та інших більшого, ми віримо в нього. Задоволені його роботою, відданістю, але слова – це добре, а дії – краще. Ми хочемо будувати майбутнє разом із ним", – сказав Гізольфі.

Нагадаємо, Артем Довбик отримав одну з найкращих оцінок у складі "вовків" за переможний матч проти Фіорентини в межах 35-го туру італійської Серії А. Українець відзначився переможним голом.

На його рахунку вже 12 голів у поточному сезоні Серії А. За цим показником його перевершують лише 4 футболісти.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

Артем Довбик

На рівні з Лаутаро та Лукаку: Довбик – у списку найкращих бомбардирів сезону в Серії А
Забив єдиний і переможний: Довбик дізнався оцінку за зіграний матч проти Фіорентини
Він навіть усміхається: Раньєрі – про переможний гол Довбика у ворота Фіорентини
Довбик відкрив рахунок у матчі Роми з Фіорентиною – це перший гол українця за більш ніж місяць
Довбик вийде в основі Роми на матч із Фіорентиною

Останні новини