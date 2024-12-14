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Рома готує трансфер дублера Довбика

Олександр Булава — 14 грудня 2024, 14:27
Рома готує трансфер дублера Довбика
Джакомо Распадорі
sscnapoli.it

Італійська Рома взимку вийде на трансферний ринок, щоб підсилити позицію нападника.

Про це повідомляє Roma Press.

Тренерський штаб "вовків" незадоволений показниками Артема Довбика, після того, як він повернувся до тренувань. У зв'язку з цим клуб розглядає варіанти підсилення складу взимку.

Одним із претендентів на роль дублера Довбика є форвард Наполі Джакомо Распадорі. Італійський форвард не постійно з'являється в ротації Антоніо Конте і хоче мати більше ігрового часу.

Зазначається, що неаполітанці можуть віддати його в оренду, а повноцінний трансфер обговорять влітку.

Распадорі провів за Наполі 8 матчів цього сезону й відзначився асистом. Його контракт із клубом діє до 30 червня 2028 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.

Напередодні Рома разом з Артемом Довбиком у більшості перемогла португальську Брагу в Лізі Європи.

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