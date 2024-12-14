Довбик не зіграє у старті Роми в матчі проти Комо

Український нападник Роми Артем Довбик не зіграє з перших хвилин у матчі проти Комо в межах 16-го туру італійської Серії А.

Про це пише портал Planetaroma.

За інформацією джерела, Довбик досі відчуває фізичний дискомфорт через недавню травму. Також Артем не у найкращій формі в емоційому плані.

Через це наставник "вовків" Клаудіо Раньєрі залишить українця на лаві запасних, а місце в старті точно займе Пауло Дібала.

Раніше повідомлялося, що тренерський штаб римського клубу незадоволений показниками Артема Довбика, після того, як він повернувся до тренувань. У зв'язку з цим команда розглядає варіанти підсилення складу взимку.