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Рома з Довбиком розгромила Брагу: огляд матчу Ліги Європи

Олександр Булава — 12 грудня 2024, 23:35
Рома з Довбиком розгромила Брагу: огляд матчу Ліги Європи
Рома

Італійська Рома разом з Артемом Довбиком у більшості перемогла португальську Брагу.

Огляд матчу

Довбик вийшов на поле на 46 хвилині, результативними діями не відзначився.

Ліга Європи сезон-2024/25 – основний раунд
6 тур, 12 грудня

Рома – Брага 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 11 Пеллегріні, 2:0 – 47 Абдулхамід, 3:0 – 90+1 Ермосо
Вилучення: 68 Матеус (пряма червона)

Рома після 6 турів має в активі 9 очок та наразі перебуває на 14-й сходинці у турнірній таблиці ЛЄ. У наступному турі римляни зустрінуться з нідерландським АЗ Алкмар (23 січня).

Брага Рома Ліга Європи-2024/25

Рома

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