Рома з Довбиком розгромила Брагу: огляд матчу Ліги Європи
Рома
Італійська Рома разом з Артемом Довбиком у більшості перемогла португальську Брагу.
Огляд матчу
Довбик вийшов на поле на 46 хвилині, результативними діями не відзначився.
Ліга Європи сезон-2024/25 – основний раунд
6 тур, 12 грудня
Голи: 1:0 – 11 Пеллегріні, 2:0 – 47 Абдулхамід, 3:0 – 90+1 Ермосо
Вилучення: 68 Матеус (пряма червона)
Рома після 6 турів має в активі 9 очок та наразі перебуває на 14-й сходинці у турнірній таблиці ЛЄ. У наступному турі римляни зустрінуться з нідерландським АЗ Алкмар (23 січня).