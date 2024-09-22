Довбик: У нас чудовий зв'язок з Дибалою

Український нападник Роми Артем Довбик оцінив матч проти Удінезе (3:0), де він відзначився голом та віддав результативну передачу на Пауло Дибалу.

Цитує форварда Planeta Roma.

"Дуже важливий результат для нас. Він нам потрібен, щоб повернути впевненість.

Чи справжній це Артем Довбик? Мені довелося адаптуватися до нової ліги та нових сильніших захисників.

Гра з Дибалою? Це прекрасно, є чудовий зв'язок, і я сподіваюся, що зможу знову багато грати з ним", – сказав Довбик.