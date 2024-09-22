Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Довбик: У нас чудовий зв'язок з Дибалою

Олександр Булава — 22 вересня, 22:38
Довбик: У нас чудовий зв'язок з Дибалою
Артем Довбик та Пауло Дибала
Getty Images

Український нападник Роми Артем Довбик оцінив матч проти Удінезе (3:0), де він відзначився голом та віддав результативну передачу на Пауло Дибалу.

Цитує форварда Planeta Roma.

"Дуже важливий результат для нас. Він нам потрібен, щоб повернути впевненість.

Чи справжній це Артем Довбик? Мені довелося адаптуватися до нової ліги та нових сильніших захисників.

Гра з Дибалою? Це прекрасно, є чудовий зв'язок, і я сподіваюся, що зможу знову багато грати з ним", – сказав Довбик.

За результатами матчу 27-річного українця визнали найкращим гравцем матчу. Для нього це перша нагорода MVP в Італії. Сьогоднішній гол у ворота Удінезе став для нього другим у складі римлян.

Для "вовків" це була перша перемога у поточному чемпіонаті. Наразі команда має в активі 6 очок та посідає 10-те місце у турнірній таблиці.

Пауло Дибала Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

Пауло Дибала

Юрич: Довбик та Дибала спокійно можуть грати разом у стартовому складі
Від похоронного бюро до моделі: дружина одноклубника Довбика шокувала своєю історією
Дибала: У матчі проти Емполі було багато індивідуальних помилок
Провідний гравець Роми залишиться в клубі
Зірковий одноклубник Довбика погодився на переїзд у Саудівську Аравію

Останні новини