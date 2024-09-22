Довбик уперше виграв нагороду найкращому гравцю матчу в Серії А

Нападника Роми Артема Довбика визнали найкращим гравцем матчу 5 туру Серії А проти Удінезе.

Про це римський клуб повідомив у Instagram.

На 19-й хвилині Довбик відкрив рахунок, а наприкінці поєдинку відзначився результативною передачею на Томмазо Бальданці. В підсумку Рома розгромила Удінезе з рахунком 3:0 у першому матчі під керівництвом Івана Юрича.

Для 27-річного форварда збірної України це перша нагорода MVP в Італії. Сьогоднішній гол у ворота Удінезе став для нього другим у складі римлян.