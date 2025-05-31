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Довбик не входить у плани майбутнього нового головного тренера Роми – джерело

Олексій Мурзак — 31 травня 2025, 18:41
Довбик не входить у плани майбутнього нового головного тренера Роми – джерело
Артем Довбик
Getty Images

Український нападник Роми Артем Довбик не потрібний Джан Пʼєро Гасперіні, який незабаром стане головним тренером команди.

Принаймні про це повідомив журналіст La Gazzetta dello Sport Андреа Пульєзе.

"Фрідкіни (власники Роми) пояснили бюджетну ситуацію Гасперіні, і ситуація, яку вони розглядають, така: зниження витрат на робочу силу та дефіцит бюджету. Це означає: продати багатьох чи прибрати високі зарплати.

Гасперіні не хоче Паредеса, Пеллегріні та Довбика. З Паредесом легше розстатися, а з трансферу українця треба зібрати щонайменше 30 млн євро", – сказав Пульєзе.

Раніше повідомлялося, що "вовки" вже підготували трирічний контракт і сам Гасперіні вже оголосив про свій відхід з команди.

Довбик перейшов у Рому влітку 2024 року із Жирони за 30,5 мільйона євро. У сезоні-2024/25 Артем зіграв 45 матчів за Рому в усіх турнірах, в яких забив 17 голів і зробив чотири гольові передачі.

Раніше повідомлялося про те, шо Рома може влітку поточного року продати Довбика заради італійського форварда Удінезе Лоренцо Лукки.

Джан П`єро Гасперіні Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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