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Рома готова продати Довбика заради нападника Удінезе – ЗМІ

Володимир Максименко — 27 травня 2025, 12:45
Рома готова продати Довбика заради нападника Удінезе – ЗМІ
Артем Довбик
Getty Images

Нападник Роми та збірної України Артем Довбик може залишити свій клуб вже влітку.

Про це повідомляє Il Romanista IT.

Боси "вовків" зацікавились можливістю трансферу форварда Удінезе Лоренцо Лукки та готові позбутись ексгравця Дніпра-1 заради підписання італійця.

За інформацією італійських ЗМІ, у послугах Довбика зацікавлений Інтер.

У сезоні-2024/25 Артем зіграв 45 матчів за Рому, в яких забив 17 голів і зробив чотири гольові передачі.

Раніше Клаудіо Раньєрі розповів про те, чи має клуб домовленість із майбутнім головним тренером.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Артем Довбик

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