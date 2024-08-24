Бонек скептично оцінив гру Довбика за Рому

Віцепрезидент УЄФА та колишній гравець італійської Роми Збігнєв Бонек доволі скептично оцінив гру Артема Довбика за італійську команду.

Його слова передає Vocegiallorossa.

"Зірками цієї ринкової сесії поки що є Артем Довбик і Маті Суле. Мені ще потрібно зрозуміти, сильніша команда чи слабша. Я б не назвав цих двох гравців зірками, це просто хороші трансфери. Довбик дуже фізично сильний, підходить для чемпіонату Італії. Рома знайшла центрфорварда, який вміє забивати голи, але він не чемпіон", — вважає фахівець.

У нещодавньому матчі італійської команди в 1 турі Серії А сезону-2024/25 українець не зміг здобути для "вовків" перемогу — "жовто-червоні" розписали безгольову нічию із Кальярі, а Артем отримав низьку оцінку за свою гру. Зазначимо, що трансфер Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.

Нагадаємо, минулого сезону Артем забив 24 голи та віддав 10 асистів у 39 матчах (36 у Ла Лізі та 3 в Кубку Іспанії). Така результативність допомогла йому випередити всіх конкурентів у боротьбі за трофей Пічічі, яким нагороджується найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії.