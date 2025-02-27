Довбик через проблеми зі здоров'ям ризикує втратити місце у старті Роми – джерело

Форвард Роми Артем Довбик ризикує втратити місце в стартовому складі команди.

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

За інформацією джерела, нападник страждає від фізичних проблем, які обмежували його з початку сезону, тож під сумнівом залишається його участь не лише в матчі Серії А проти Комо 2 березня, а й у першій грі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Атлетика, яка відбудеться 6 березня.

Видання пише, що конкурент Довбика, а саме Ельдор Шомуродов з приходом Клаудіо Раньєрі на посаду наставника "вовків" став ключовим елементом команди, яка почала працювати краще.

Зазначається, що узбек ідеально інтегрується з Пауло Дибалою, полегшуючи його ривки завдяки рухам без м’яча та його здатності створювати простір.

Як відомо, українець пропустив тренування Роми в межах підготовки до 27 туру. Зазначається, що Артем досі бореться з розтягненням привідного м'яза.

Раніше Довбик через проблеми з привідним м’язом правого стегна пропустив матчі з Порту (3:2) та проти Монци (4:0). У поточному сезоні на його 13 голів і 4 асисти у 33 іграх за Рому в усіх турнірах.