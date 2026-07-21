Довбик може продовжити кар'єру у Фіорентині: трансфер залежить від однієї умови

Український форвард Артем Довбик може опинитися у Фіорентині.

Про це інформує La Gazzetta dello Sport.

Нападник збірної України приміряє футболку італійського клубу, якщо "фіалки" продадуть Мойзе Кіна у Комо. У випадку реалізації такого переходу саме Довбик буде головною ціллю "пурпурових".

Такий трансфер оцінюють у близько 20 мільйонів євро. Саме стільки Фіорентина готова заплатити за Артема, якщо вдасться продати Кіна.

Раніше інсайдер Ніколо Скіра повідомляв, що Довбик погодився перейти у Дженоа. Зазначалося навіть, що українець може укласти контракт до 2031 року. Мова йшла про оренду на один сезон з правом викупу.

Чинна угода Артема із "римлянами" розрахована до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Довбик виступає за Рому з літа 2024-го. Відтоді провів за римський клуб 63 матчі (20 голів та 6 асистів).

Додамо, що раніше українським футболістом цікавився Бетіс, проте іспанців відлякала ціна в 25 мільйонів євро, яку озвучила Рома. "Зелено-білі" готові були заплатити лише 15-16 мільйонів. Також були чутки про інтерес зі сторони мадридського Атлетико.