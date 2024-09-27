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Довбик і Яремчук дізналися свої оцінки за підсумками матчів Ліги Європи

Володимир Кук — 27 вересня, 00:11
Довбик і Яремчук дізналися свої оцінки за підсумками матчів Ліги Європи
Артем Довбик
Getty Images

Вчора, 26 вересня, Рома Артема Довбика зіграла внічию проти Атлетика (1:1), а Олімпіакос Романа Яремчука програв Ліону (2:0) у матчі 1 туру основного етапу Лігу Європи сезону-2024/25.

Статистичний портал SofaScore виставив оцінки за підсумками матчу в Римі, в якому український нападник Довбик отримав 7.2 бали, що є одним з найкращих показників серед команди. 27-річний гравець відзначився забитим м'ячем на 32 хвилині матчу, віддав 10 точних паси, та мав 1 удар повз ворота.

Яремчук отримав оцінку 6.8 що є середнім показником серед команди. Українець провів на полі 60 хвилин, результативними діями не відзначився.

Найгірші бали у матчі отримали нападник Олімпіакоса Аюб Ель-Каабі та вінгер Атлетіко Альваро Джало.

Нагадаємо, нещодавно стала відома Михайла Мудрика у матчі 1/16 Кубку Футбольної ліги. Українець віддав асист.

Ліон Олімпіакос Рома Роман Яремчук Артем Довбик Атлетик Ліга Європи-2024/25

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