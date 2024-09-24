Стала відома оцінка Мудрика у матчі проти Барроу

Сьогодні, 24 вересня, Челсі Михайла Мудрика декласував Барроу (5:0) у матчі 1/16 Кубку Футбольної ліги.

Статистичний портал SofaScore виставив оцінки за підсумками поєдинку, в якому український вінгер отримав 7.6 балів, що є середнім показником. Українець відзначився результативною передачею на 48 хвилині матчу, віддав 25 точних паси, та мав 2 успішні спроби дриблінгу.

Найгірші оцінки у матчі отримали захисники Барроу Тео Весселл та Кріс Стоукс. Найкращим гравцем поєдинку було визнано нападника Челсі Крістофера Нкунку, який зробив хет-трик.

Нагадаємо, нещодавно українець провів розмову з босами лондонського клубу. Керівництво повідомило, що вінгер зараз фактично бореться за своє майбутнє у Челсі.

Саме від його результатів залежить, чи залишаться він у команді, або покине її вже взимку.