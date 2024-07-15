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Довбик і Циганков прибули на тренування з Жироною

Андрій Яросименко — 15 липня, 12:35
Довбик і Циганков прибули на тренування з Жироною

Українські футболісти каталонської Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков прибули на тренування з командою.

Про це повідомляє пресслужба "біло-червоних".

В рамках підготовки до нового сезону гравці проведуть у складі Жирони товариський матч каталонського Олота. Поєдинок відбудеться 17 липня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Довбик не має наміру покидати Жирону в літнє трансферне вікно. А Циганков потрапив у сферу інтересів Манчестер Юнайтед і Астон Вілли.

Жирона Віктор Циганков Артем Довбик

Жирона

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