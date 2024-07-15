Довбик і Циганков прибули на тренування з Жироною

Українські футболісти каталонської Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков прибули на тренування з командою.

Про це повідомляє пресслужба "біло-червоних".

В рамках підготовки до нового сезону гравці проведуть у складі Жирони товариський матч каталонського Олота. Поєдинок відбудеться 17 липня.

👋 Comencem l'estada a la Vall d'en Bas! 🌿 pic.twitter.com/PW3heXaKiG — Girona FC (@GironaFC) July 15, 2024

👋 We are already in the Vall d'en Bas! 🌿 pic.twitter.com/xhiDIm8eYK — Girona FC (@GironaFC_Engl) July 15, 2024

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Довбик не має наміру покидати Жирону в літнє трансферне вікно. А Циганков потрапив у сферу інтересів Манчестер Юнайтед і Астон Вілли.