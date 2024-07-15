Довбик і Циганков прибули на тренування з Жироною
Українські футболісти каталонської Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков прибули на тренування з командою.
Про це повідомляє пресслужба "біло-червоних".
В рамках підготовки до нового сезону гравці проведуть у складі Жирони товариський матч каталонського Олота. Поєдинок відбудеться 17 липня.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Довбик не має наміру покидати Жирону в літнє трансферне вікно. А Циганков потрапив у сферу інтересів Манчестер Юнайтед і Астон Вілли.