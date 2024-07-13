Два іменитих клуби АПЛ зацікавилися Циганковим

Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков потрапив у сферу інтересів Манчестер Юнайтед і Астон Вілли.

Про це повідомляє As.

За інформацією іспанського видання, головний тренер Жирони Мічел попросив керівництво клубу зберегти зберегти Циганкова, та і сам Віктор сказав, що щасливий у нинішній команді, але для англійських клубів не буде проблемою активувати клаусулу в контракті українця, яка становить 30 мільйонів євро.

Ні Манчестер Юнайтед, ні Астон Вілла ще не робили Жироні офіційної пропозиції щодо Циганкова, але представники цих клубів уже вийшли на зв’язок з агентом та найближчим оточенням 26-річного вінгера.

Джерело зазначає, що в Жироні налаштовані виконати бажання Мічела і залишити Віктора в команді. Його вважають ключовим гравцем команди, до того ж, клуб планує запропонувати вихованцю Динамо новий контракт на покращених умовах.

Нагадаємо, за партнером Циганкова, Артемом Довбиком, також вишикувалася черга з європейських грандів. На початку липня з найкращим бомбардиром Ла Ліги контактували представники італійського топклубу.