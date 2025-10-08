Треба було йти бити втретє: Довбик – про свої нереалізовані пенальті у матчі проти Лілля

Український форвард Роми Артем Довбик вперше прокоментував ситуацію у матчі з Ліллем у 2-му турі основного етапу Ліги Європи, де він не забив два пенальті, наголосивши, що це його тригерить.

Про це він сказав у коментарі ВЗБІРНА.

"Звичайно, такий неприємний момент у моїй кар'єрі. Вперше, напевно, подібне на такому рівні. Але в команді всі навпаки підтримали, і наступного дня взагалі не було жодних розмов про ці незабиті пенальті. Був більше розбір тактики, що ми зіграли не на своєму рівні.

А те, що я не реалізував два пенальті – я проаналізував цей момент, зроблю висновки. Єдине, про що я шкодую, що я не взявся бити втретє пенальті у тому матчі. Цей момент мене трохи тригерить. Забив би чи ні – зараз про це немає сенсу говорити, але таки треба було йти бити втретє", – зазначив Довбик.

Напередодні головний тренер Роми Джан Пʼєро Гасперіні заявив, що український нападник Артем Довбик добре зіграв у грі проти Фіорентини.

Нагадаємо, що портал Transfermakrt оновив трансферну вартість футболістів чемпіонату Італії, в якому Довбик втратив 5 мільйонів у ціні: якщо раніше він оцінювався у 30 мільйонів євро, то тепер – у 25.