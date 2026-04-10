Рома завдяки хеттрику Малена розгромила Пізу в матчі 32 туру Серії А

Сьогодні, 10 квітня, впевненою перемогою Роми над Пізою розпочався 32 тур італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Доніелл Мален відкрив рахунок у матчі, забивши вже на 3-й хвилині. А вже перед перервою він забив другий м'яч з передачі Ренша. А потім він узагалі оформив хеттрик на 52-й хвилині, цього разу йому асистував Суле. Цікаво, що останній раз Доніелл відзначався хеттриком ще у 2018 році, граючи за нідерландський ПСВ.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

32 тур, 10 квітня

Рома – Піза 3:0

Голи: 1:0 – 3 Мален, 2:0 – 43 Мален, 3:0 – 52 Мален

Після цієї перемоги Рома посідає 6 місце в чемпіонаті Італії, поступаючись Ювентусу лише за сумою забитих м'ячів. А Піза залишилася на дні турнірної таблиці, маючи 18 очок.

Нагадаємо, що в останніх матчах попереднього туру Рома виграла у Лечче, а Інтер не зміг переграти Фіорентину.