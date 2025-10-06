Українська правда
Гасперіні: Довбик зіграв з Фіорентиною дуже добре

Володимир Варуха — 6 жовтня 2025, 17:40
Головний тренер Роми Джан Пʼєро Гасперіні вважає, що український нападник Артем Довбик добре зіграв у грі проти Фіорентини.

Італійського фахівця цитує видання Vaco Giallorossa.

"Довбик сьогодні добре зіграв, а це було нелегко. Нам вдалося перервати атаки суперника і створити моменти, які ми потім не змогли реалізувати", – сказав Гасперіні.

Також тренер додав, що буде використовувати Пауло Дибалу на позиції "фальшивої дев'ятки" у екстренних випадках.

Рома здобула перемогу у матчі проти Фіорентини з рахунком 2:1. Артем Довбик провів на полі 59 хвилин та відзначився асистом на Матіаса Суле.

Після 6 матчів "вовки" йдуть на другому місці у Серії А та мають однакову кількість очок з лідером – Наполі.

