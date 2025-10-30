Вундеркінд Арсенала встановив віковий рекорд АПЛ

Атакувальний півзахисник Арсенала Макс Доуман встановив новий віковий рекорд Англії.

Про це повідомляє ESPN.

Футболіст став наймолодшим гравцем клубу АПЛ, який виходив у стартовому складі будь-якого національного турніру. На матч із Брайтоном в Кубку ліги Доуман з'явився у віці 15 років та 302 дні.

Раніше це досягнення належало Джеку Портеру – голкіпер потрапив до основного складу Арсенала у матчі того ж турніру сезоном раніше – йому було 16 років та 72 дні.

Зазначимо, що свій матч "каноніри" виграли, а сам Доуман залишив поле на 72-й хвилині, поступившись місцем Букайо Сака.

Цього сезону хавбек зіграв 4 матчі на дорослому рівні, в яких записав на свій рахунок одну результативну передачу.

Раніше лондонський Арсенал встановив рекорд Ліги чемпіонів після перемоги над Атлетико.