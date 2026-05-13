Манчестер Сіті – фаворит у грі з Крістал Пелес, що може вплинути на чемпіонську гонку

Букмекери вважають Манчестер Сіті явним фаворитом матчу перенесеного 31 туру АПЛ проти Крістал Пелес, що відбудеться в середу, 13 травня.

На думку ліцензованого букмекера betking, перемога "містян" оцінюється коефіцієнтом 1,23. На успіх "орлів" можна поставити з коефіцієнтом 12,00, на нічию – 7,00.

Зустріч запланована на 22:00 та відбудеться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері.

Зауважимо, що в першому колі підопічні Жузепа Гвардіоли здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Наразі Ман Сіті продовжує боротьбу за титул чемпіона АПЛ, відстаючи від Арсенала на 5 очок, маючи гру в запасі. Крістал Пелес розташувався на 15 позиції, маючи 44 очки, проте відставання від дев'ятого Челсі складає всього 5 залікових бали.

