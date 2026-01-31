Я такого раніше не бачив: Артета – про 16-річного таланта Арсенала
Головний тренер Арсенала Мікель Артета пояснив важливість підписання попереднього контракту із 16-річним талантом академії Максом Доуманом.
Цитує наставника пресслужба клубу.
"У нас є приголомшливий талант, який потрібно розвивати день у день, тому що в цьому гравцеві багато всього.
Безумовно, Макс – один з найкращих талантів. Він приєднався до нас уже в 15 років. Особисто я такого раніше не бачив. Хіба що був один хлопець у Барселоні, але, можливо, і у нього такого таланту не було.
У нього є харизма і характер, завдяки яким його не зламати, будь то певна ситуація, стадіон або суперник. Це дуже цінна якість", – розповів Артета.
Цього сезону Доуман зіграв п'ять матчів у всіх турнірах, в яких віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялось, що юний гравець Арсенала встановив віковий рекорд АПЛ.