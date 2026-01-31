Я такого раніше не бачив: Артета – про 16-річного таланта Арсенала

Головний тренер Арсенала Мікель Артета пояснив важливість підписання попереднього контракту із 16-річним талантом академії Максом Доуманом.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"У нас є приголомшливий талант, який потрібно розвивати день у день, тому що в цьому гравцеві багато всього.

Безумовно, Макс – один з найкращих талантів. Він приєднався до нас уже в 15 років. Особисто я такого раніше не бачив. Хіба що був один хлопець у Барселоні, але, можливо, і у нього такого таланту не було.

У нього є харизма і характер, завдяки яким його не зламати, будь то певна ситуація, стадіон або суперник. Це дуже цінна якість", – розповів Артета.