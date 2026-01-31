Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Я такого раніше не бачив: Артета – про 16-річного таланта Арсенала

Олександр Булава — 31 січня 2026, 16:47
Я такого раніше не бачив: Артета – про 16-річного таланта Арсенала
Арсенал

Головний тренер Арсенала Мікель Артета пояснив важливість підписання попереднього контракту із 16-річним талантом академії Максом Доуманом.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"У нас є приголомшливий талант, який потрібно розвивати день у день, тому що в цьому гравцеві багато всього.

Безумовно, Макс – один з найкращих талантів. Він приєднався до нас уже в 15 років. Особисто я такого раніше не бачив. Хіба що був один хлопець у Барселоні, але, можливо, і у нього такого таланту не було.

У нього є харизма і характер, завдяки яким його не зламати, будь то певна ситуація, стадіон або суперник. Це дуже цінна якість", – розповів Артета.

Цього сезону Доуман зіграв п'ять матчів у всіх турнірах, в яких віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що юний гравець Арсенала встановив віковий рекорд АПЛ.

Чемпіонат Англії, АПЛ Мікель Артета Арсенал Лондон

Мікель Артета

Артета – про рекордний шлях Арсенала: Це неймовірно важко
Артета: Ніхто не має більшої мотивації виграти АПЛ, ніж я
Кутові Арсенала – елітна футбольна зброя. Їх вигадав француз із Квебека, а солює найрезультативніший захисник АПЛ
Артета пояснив втрату очок Арсеналом у матчі з Ноттінгемом
Артета заявив про готовність Арсенала виграти чотири трофеї за сезон-2025/26

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік