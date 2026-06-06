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Нью-Йорк повторив другий найкращий результат в історії НБА

Сергій Шаховець — 6 червня 2026, 10:13
Нью-Йорк повторив другий найкращий результат в історії НБА
Нью-Йорк Нікс

Нью-Йорк Нікс став другою командою в історії НБА, якій вдалося виграти 13 матчів поспіль в одному розіграші плейоф.

Про це повідомила пресслужба НБА.

У другому матчі фінальної серії ньюйоркці перемогли Сан-Антоніо Сперс з рахунком 105:104. Ця перемога стала 13-ю поспіль у нинішньому розіграші плейоф.

Завдяки цьому успіху ньюйоркці стали лише другою командою в історії ліги, якій вдалося виграти 13 матчів поспіль в одному плейоф. Раніше подібне досягнення підкорилося Голден Стейт Ворріорз, який у чемпіонському плей-оф 2017 року видав серію з 15 перемог поспіль.

Перемога також дозволила "Нікс" зміцнити перевагу у фінальній серії – команда веде 2:0 перед поверненням на домашній майданчик.

Третій матч фіналу НБА між Нью-Йорком та Сан-Антоніо відбудеться в ніч на 9 червня.

Раніше повідомлялося, що канадський розігруючий Оклахоми Шей Гілджес-Александер став володарем нагороди "Найцінніший гравець" (MVP) НБА сезону-2025/2026.

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