Нью-Йорк повторив другий найкращий результат в історії НБА

Нью-Йорк Нікс став другою командою в історії НБА, якій вдалося виграти 13 матчів поспіль в одному розіграші плейоф.

Про це повідомила пресслужба НБА.

У другому матчі фінальної серії ньюйоркці перемогли Сан-Антоніо Сперс з рахунком 105:104. Ця перемога стала 13-ю поспіль у нинішньому розіграші плейоф.

Завдяки цьому успіху ньюйоркці стали лише другою командою в історії ліги, якій вдалося виграти 13 матчів поспіль в одному плейоф. Раніше подібне досягнення підкорилося Голден Стейт Ворріорз, який у чемпіонському плей-оф 2017 року видав серію з 15 перемог поспіль.

Перемога також дозволила "Нікс" зміцнити перевагу у фінальній серії – команда веде 2:0 перед поверненням на домашній майданчик.

Третій матч фіналу НБА між Нью-Йорком та Сан-Антоніо відбудеться в ніч на 9 червня.

Раніше повідомлялося, що канадський розігруючий Оклахоми Шей Гілджес-Александер став володарем нагороди "Найцінніший гравець" (MVP) НБА сезону-2025/2026.