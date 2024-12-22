Евертон Миколенка відібрав очки у Челсі Мудрика: відеоогляд матчу АПЛ
Евертон – Челсі
F.C. Chelsea
У неділю, 22 грудня, відбувся матч 17-го туру АПЛ між Евертоном Миколенка та Челсі Мудрика.
Матч відбувся на Гудісон Парк та закінчився у нульову нічию.
Миколенко провів на полі усю гру та отримав найкращу оцінку від WhoScored у складі двох команд.
Чемпіонат Англії – Прем’єр-ліга
17 тур, 22 грудня
Евертон – Челсі 0:0 (0:0)
Напередодні матчу у Евертона з’явились нові власники. Компанія вже володіє італійською Ромою та французьким Канном.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Миколенко може стати одноклубником Артема Довбика.