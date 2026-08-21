Маленькі фанати Ліверпуля потролили форварда Евертона: гравець мило відповів на образи

Нападник Евертона Бету потрапив у кумедну ситуацію під час випадкової зустрічі з маленькими фанатами Ліверпуля. Юні вболівальники впізнали футболіста принципового суперника та одразу вирішили скористатися нагодою, щоб його трохи потролити.

Діти почали співати образливі футбольні кричалки на адресу Евертона. Бету при цьому не став ображатися чи робити зауваження юним уболівальникам – навпаки, футболіст лише посміхався та спокійно спостерігав за витівкою фанатів.

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Але наймилішою частиною зустрічі стало те, що нападник вирішив відповісти на дитячий тролінг по-доброму. Бета купив маленьким фанатам Ліверпуля солодощі, перетворивши потенційно незручний момент на веселу зустріч.

Відео швидко розлетілося соцмережами, а вболівальники відзначили реакцію португальського форварда. Замість конфлікту футболіст просто посміявся разом із дітьми та ще й залишив їм приємний подарунок.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині сталася кумедна ситуація під зустрічі гравців із фанатами. Маленька дівчинка відмовилася від автографа відомого футболіста.