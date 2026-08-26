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Миколенко оформив асист у матчі Кубку англійської Ліги проти Престона

Олексій Мурзак — 26 серпня 2026, 22:55
Миколенко оформив асист у матчі Кубку англійської Ліги проти Престона
Віталій Миколенко
Getty Images

Український захисник Евертона Віталій Миколенко оформив першу результативну дію у сезоні-2026/27.

У матчі Кубку англійської ліги проти Престона він на 25-й хвилині асистував Баррі, який відкрив рахунок.

Миколенко перейшов у Евертон із Динамо Київ у січні 2022 року за 23,5 мільйона євро. У минулому сезоні на рахунку 26-річного українця 1 асист у 36 матчах за Евертон в усіх турнірах.

Нагадаємо, на початку літа Віталій продовжив контракт "ірисками" до завершення сезону-2028/29.

Евертон Віталій Миколенко

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