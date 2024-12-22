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Миколенко може стати одноклубником Довбика

Олексій Мурзак — 22 грудня 2024, 14:48
Миколенко може стати одноклубником Довбика
Віталій Миколенко
Getty Images

Український захисник Евертона Віталій Миколенко потрапив у сферу інтересів римської Роми, за яку виступає його земляк Артем Довбик.

Про це повідомляє Sport.it.

За інформацією джерела, Миколенко повинен стати заміною іншому захиснику Ніколо Залевському, контракт якого з "вовками" завершується через 6 місяців.

У поточному сезоні Віталій Миколенко провів 14 матчів на клубному рівні у всіх турнірах і відзначився 1 асистом.

Нагадаємо, компанія Roundhouse Capital Holdings Limited, яка входить до складу The Friedkin Group, офіційно придбала Евертон. Компанія також є власником італійської Роми.

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