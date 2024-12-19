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The Friedkin Group – нові власники Евертона

Микита Павлів — 19 грудня 2024, 13:55
The Friedkin Group – нові власники Евертона
Евертон ФК
Everton F.C.

Компанія Roundhouse Capital Holdings Limited, яка входить до складу The Friedkin Group, офіційно придбала клуб із Мерсисайда – Евертон.

Про придбання сповістила пресслужба клубу.

"Основними пріоритетами TFG є зміцнення основного складу чоловічої команди шляхом продуманих і стратегічних інвестицій, розвиток власних суперзірок через академію Евертона, створення чіткої комерційної стратегії для жіночої команди, максимальне використання потенціалу нового стадіону та підвищення репутації Евертона у світовому футболі", – сказано у повідомлені клубу.

Трохи раніше угода отримала необхідні регуляторні схвалення від АПЛ, Жіночої професійної ліги, Футбольної асоціації та Управління з фінансового контролю.

Головою правління стане голова та генеральний директор The Friedkin Group Ден Фрідкін, а президент TFG Марк Уоттс стане виконавчим директором.

The Friedkin Group також є власником італійської Роми, де грає українець Артем Довбик.

Напередодні, форвард збірної України відзначився дублем у матчі Кубку Італії проти Сампдорії (4:1), тим самим перервав свою "суху" серію.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Рома Артем Довбик

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