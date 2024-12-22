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Миколенко отримав найкращу оцінку за гру з Челсі від WhoScored

Микита Павлів — 22 грудня 2024, 19:02
Миколенко отримав найкращу оцінку за гру з Челсі від WhoScored
Віталій Миколенко
Everton F.C.

За матч 17-го туру АПЛ між Евертоном та Челсі (0:0) захисник "ірисок" Віталій Миколенко отримав найкращу оцінку у складі обох команд. 

Найвищий бал українському захиснику поставив портал WhoScored.

WhoScored

Миколенко вийшов у старті та провів повний матч.

За гру захисник 1 раз сфолив, 42 рази доторкнувся до м’яча, виграв 7 єдиноборств з 12 (58%), виконав 2 підбирання, 3 перехоплення, 6 виносів, 5 відбору м’яча, припустився 4 втрат, зробив 16 точних передач з 19 (84%) та заблокував 1 удар.

За версією порталу Віталій з оцінкою 8,0 став найкращим гравцем у складі обох команд.

Раніше з’явилась інформація, що Миколенко може стати одноклубником Артема Довбика.

Додамо, що напередодні The Friedkin Group стали новими власниками клубу із Мерсисайду.

WhoScored Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Віталій Миколенко Челсі

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