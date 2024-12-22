Миколенко отримав найкращу оцінку за гру з Челсі від WhoScored

За матч 17-го туру АПЛ між Евертоном та Челсі (0:0) захисник "ірисок" Віталій Миколенко отримав найкращу оцінку у складі обох команд.

Найвищий бал українському захиснику поставив портал WhoScored.

Миколенко вийшов у старті та провів повний матч.

За гру захисник 1 раз сфолив, 42 рази доторкнувся до м’яча, виграв 7 єдиноборств з 12 (58%), виконав 2 підбирання, 3 перехоплення, 6 виносів, 5 відбору м’яча, припустився 4 втрат, зробив 16 точних передач з 19 (84%) та заблокував 1 удар.

За версією порталу Віталій з оцінкою 8,0 став найкращим гравцем у складі обох команд.

Раніше з’явилась інформація, що Миколенко може стати одноклубником Артема Довбика.

Додамо, що напередодні The Friedkin Group стали новими власниками клубу із Мерсисайду.