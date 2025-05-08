Я його голос досі чую: Доннарумма – про майбутній фінал з Інтером

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма поділився своїми очікуваннями напередодні фінального матчу Ліги чемпіонів, в якому 31 травня його команда зіграє з Інтером, зазначивши, що йому доведеться зустрітися зі своїми старими друзями.

Про це він сказав у коментарі Football Italia.

"Я вийду проти багатьох своїх товаришів по збірній. Мені доведеться зустрітися з моїми старими друзями, а також із колишнім тренером воротарів Спінеллі, голос якого я чую досі", – зазначив він.

Окрім цього, Доннарумма відзначив гру свого колеги по амплуа з Інтера Яна Зоммера у півфінальному матчі проти Барселони.

"Я бачив матч. Він був чудовий", – підкреслив Джанлуїджі.

Нагадаємо, ПСЖ здобув перемогу над Арсеналом у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та став другим фіналістом цьогорічного розіграшу турніру.

Першим фіналістом Ліги чемпіоном став міланський Інтер, який в епічному протистоянні з Барселоною здобув путівку до вирішального поєдинку турніру. "Нерадзуррі" виграли протистояння із загальним рахунком 7:6, забивши переможний гол уже в овертаймах.